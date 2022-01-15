Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, заявил генсек ОДКБ

Станислав Зась. Фото: akorda.kz

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил.

"Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться", – сказал он в интервью программе Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24", его слова приводит РИА Новости.

По словам Зася, "идет такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных, чрезвычайного положения, но тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни".

"Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована – нет, наверное, будет преждевременным", – сказал он.

Напомним, в пятницу режим ЧП, введенный в стране 5 января, был досрочно снят еще в 6 регионах страны, в том числе в Шымкенте.

Также накануне мы публиковали видео с возвращением войск ОДКБ из Казахстана на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951285-govorit-o-normalizatsii-situatsii-v-kazahstane-poka-rano-zayavil-gensek-odkb/