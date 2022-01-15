Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов

Марат Султангазиев. Фото: primeminister.kz

Марат Султангазиев, ранее занимавший должность вице-министра финансов, назначен первым вице-министром того же ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела.

С 1998 по 2001 год работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и. о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по городу Алматы.

С 2001 по 2010 год – продолжал работу в Налоговом комитете по городу Алматы, работал заместителем начальника Налогового департамента по городу Алматы.

С 2010 по 2012 год занимал руководящие должности в Министерстве финансов.

С 2012 по 2014 год – заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2014 по 2017 год – руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017-го по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С октября 2018-го по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951295-marat-sultangaziev-naznachen-pervym-vitse-ministrom-finansov/