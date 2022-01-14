Угрожали сжечь 210 военных: аким предотвратил кровопролитие в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Серик Шалов предотвратил кровопролитие между протестующими и военнослужащими, передает Sputnik Казахстан.

Серик Шалов ранее служил в казахстанской армии и ушел на пенсию в звании полковника. Во время массовых беспорядков жители Панфиловского сельского округа одни из первых создали народные дружины для защиты от разъяренной толпы и мародеров своих домов и имущества.

5 января на автодороге Алматы-Жаркент ехавшая в южную столицу автоколонна из шести "КамАЗов" с 210-ю военнослужащими столкнулась с разъяренными демонстрантами, вооруженными огнестрельным оружием.

Только вмешательство маленькой группы народных дружинников во главе с акимом предотвратило кровавую бойню.

Серик Шалов. Фото: gov.kz

"Мне сообщили, что колонна военных, перекрыв трассу, якобы не пускает людей в город. Засомневался и решил сам все проверить. Уже на месте вижу разъяренную толпу, которая, наоборот, не пускала автомашины с военными в город. Люди скандировали разные непонятные лозунги, а трассу заполонили легковые автомашины без номеров", - вспоминает глава Панфиловского сельского округа.

По его словам, на дороге стояли шесть военных "КамАЗов", один из которых был уже с разбитыми стеклами.

"В толпе требовали вытащить, раздеть и отобрать у военных оружие. У некоторых митингующих в руках были бутылки со смесью, другие уже обливали бензином автомашины. Я обратился к одному из самых агрессивных: "Айналайын, ты же мусульманин. Ты что делаешь? Ты хочешь сжечь солдат и взять на себя грех?".

В ответ он заорал: "Ты кто такой?". Я, растерявшись, сказал - аким. Услышав мой ответ, он как заорал: "Аким? Что ты здесь потерял?". Это привлекло внимание остальных, и я понял, что пути назад у меня нет. После этого мне пришлось их успокоить и убедить отправить автоколонну с солдатами по месту дислокации", - поделился Серик Шалов.

Оказалось, что самые агрессивные из демонстрантов порезали ножом колесо одного из грузовиков и принуждали остальных поджечь военные машины.

Один из них пытался исподтишка ударить выступавшего ножом. Только авторитет военного ветерана, отдавшего полжизни армии Казахстана, спас сельского акима от расправы разъяренной толпы.

"Начались выкрики: "Он хороший человек, бывший военный. Офицер. Народный аким. Не трогайте его". Я понял, что в толпе есть люди, узнавшие меня. Начал снова убеждать, что у каждого из них есть сыновья и братья, которые служили, служат или будут служить, также как эти солдаты. В чем их вина? Я заверил, что сам лично сопровожу автоколонну обратно в Жаркент", - поделился Серик Шалов.

В итоге сельскому акиму удалось переговорить с командиром военнослужащих и развернуть автоколонну в обратном направлении. Он убедил офицера и солдат не поддаваться на провокации и не стрелять по людям.

"В автомашинах были более 200 молодых ребят-срочников, как говорят, не нюхавших пороху. Я исполнил обещание перед митингующими и перед военными. Сопроводил колонну и добился того, чтобы люди разошлись", - рассказал аким.

Ранее в управлении здравоохранения Алматинской области назвали число пострадавших в результате массовых беспорядков. Были задержаны подозреваемые в нападении на департамент полиции в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951109-ugrozhali-szhech-210-voennyh-akim-predotvratil-krovoprolitie-v-almatinskoy-oblasti/