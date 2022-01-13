Названо число пострадавших во время беспорядков в Алматинской области

Акимат Алматинской области после беспорядков. Фото: NUR.KZ

В Алматинской области во время массовых беспорядков к медикам обратились 337 человек. 109 пострадавших продолжают лечение в больницах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В ведомстве сообщили, что каких-либо нападений на врачей со стороны протестантов не зарегистрировано. Несмотря на беспорядки, медики и сотрудники скорой помощи работали в штатном режиме.

"В целом за медицинской помощью к нам обратились 337 пострадавших. Сейчас 109 человек, из них 13 военнослужащих, еще находятся под медицинским наблюдением.

Отметим, что на врачей митингующие не нападали. Лишь в одном случае пострадал водитель областной станции скорой помощи, который в результате выстрела в автомашину получил ранение осколками стекла. В настоящее время его состояние вполне стабильное. Он уже находится на амбулаторном лечении", - сообщил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков.

Также стало известно, что в ходе массовых беспорядков вызовы обслуживали 206 спецавтомашин скорой помощи, 5 из которых все же были повреждены участниками демонстраций.

Работники медучреждений региона продолжают в круглосуточном режиме оказывать пострадавшим медицинские услуги.

Ранее фельдшер скорой помощи рассказал, как они работали во время погромов в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951017-nazvano-chislo-postradavshih-vo-vremya-besporyadkov-v-almatinskoy-oblasti/