Двое пограничников погибли при поиске участников беспорядков в Жамбылской области

Фото: КНБ РК

10 января при поиске участников беспорядков в ДТП погибли двое военнослужащих пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

По информации ведомства, 10 января на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ в автокатастрофе погибли военнослужащие пограничного управления по Кордайскому району - капитан Ерзат Карменов и рядовой контрактной службы Шавкат Армидинов.

Фото: КНБ РК

12 января в Усть-Каменогорске проводили в последний путь Ерзата Карменова. Рядового Шавката Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.

С погибшими прощались руководство Департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.

Фото: КНБ РК

"Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников", - отметили в КНБ.

Напомним, ранее в ведомстве рассказали подробности гибели подполковника Дастана Адильбая. Произошло это во время попытки захвата здания ДКНБ по Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1950918-dvoe-pogranichnikov-pogibli-pri-poiske-uchastnikov-besporyadkov-v-zhambylskoy-oblasti/