Ограничение на передвижение после 8 часов вечера сняли в Алматинской области

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Жителям Алматинской области разрешили передвигаться по региону после 20:00. При этом в области продолжает действовать комендантский час, сообщается в официальном Telegram-канале "Алматинская трагедия".

Об изменениях сообщили в комендатуре региона.

"С учетом улучшения оперативной обстановки с 12 января ограничение на передвижение граждан после 20:00 часов снимается. Однако утвержденный комендантский час с 23:00 до 07:00 часов продолжает действовать.

Напоминаем, что при перемещении по городу и территории области гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и строго соблюдать требования чрезвычайного положения", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области - комендант области Серик Кудебаев.

Между тем накануне глава государства подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Напомним, режим ЧП был введен во всей стране 6 января на фоне массовых беспорядков.

Тем временем из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во всей стране ужесточают карантинные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950865-ogranichenie-na-peredvizhenie-posle-8-chasov-vechera-snyali-v-almatinskoy-oblasti/