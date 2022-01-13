"Просто живите дальше": Асель Аскар призналась, что боялась родить во время беспорядков

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар призналась, что боялась начать рожать во время массовых беспорядков в стране. По словам беременной звезды, не так она представляла себе посленовогодние каникулы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель отметила, что на эту тему уже сказано много слов и пролито много слез.

"И это все уже позади. По крайней мере, хочется верить в то, что на этом все плохое закончилось. Остается уповать на время и Бога. Молиться и просто поддерживать друг друга делом и словом. У нас с вами в крови заложено предками терпеть, молчать, работать, падать, вставать с колен и идти дальше. И не такие времена переживали наши деды и прадеды. И я сейчас не только про нас, казахов. Я про все постсоветские страны и народы.

Сравнили мирное время с последними событиями, поблагодарили Всевышнего за то, что имеем, и идем дальше, улыбаемся и пашем!" - заявила представительница шоу-бизнеса.

По ее мнению, во всем есть темное и светлое, хорошее и плохое.

"Не зацикливаться на плохом. Знаю, трудно. Знаю, тяжело. Никому сейчас не было легко. У всех сравнительно где-то и что-то стало шатко и валко. Не надо конкурировать в бедах, и причитать, кому сейчас хуже и больнее. Пусть у всех все быстрее наладится. Соболезнования всем тем, кто потерял близких в эти дни. Кто откупился достатком, бизнесом, деньгами. Кто здоровьем.

Всем сил и терпения! И это пройдет! Я в эти дни очень боялась родить. Не так я себе представляла посленовогодние каникулы. Предродовые дни. Стресс за стрессом. Спасибо Всевышнему за то, что обошлось все так. И что конец у этого кошмара все-таки не заставил себя долго ждать. Что не затянулось все это на месяцы и годы", - добавила Асель.

Актриса пожелала правительству сил, а народу - терпения и здравого ума.

"Держитесь друг друга. Цените то, что имеете. И берите ответственность за свое благосостояние, здоровье, жизнь только на себя. И просто живите дальше", - посоветовала звезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950878-prosto-zhivite-dalshe-asel-askar-priznalas-chto-boyalas-rodit-vo-vremya-besporyadkov/