"Наставляли ружье на машину": врачи больницы №1 в Алматы несколько дней провели в осаде

Эрнест Калиев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель правления, главный врач ГКБ №1 Алматы Эрнест Калиев рассказал, как врачи больницы несколько дней буквально находились в осаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая городская больница находится в микрорайоне Калкаман, по улице Ашимова, буквально за ГКБ №7. В самые напряженные дни - 5 и 6 января - обе больницы оказались окружены вооруженными личностями.

Наибольший удар пришелся на седьмую больницу: окружившие ее люди вламывались внутрь, конфликтовали с охраной. Само же здание пострадало от выстрелов: побиты окна, следы от пуль остались и в стенах.

ГКБ №1, судя по всему, повезло больше, но врачи тоже пережили психологически тяжелую ситуацию, находясь в осаде.

Эрнест Калиев вспоминает: когда начались волнения, он сразу понял, что положение дел будет непростым. И, действительно, приехав на работу 4 января, он обнаружил, что перекрыт проспект Райымбека. Однако поначалу он подумал, что сделано это полицией, но потом выяснилось, что это не правоохранительные органы.

"Мы решили минимизировать все возможные движения, так как даже "скорую" стали блокировать. Мы определили для себя, что приостанавливаем плановую госпитализацию.

Дело в том, что у нас профильная больница, проводятся плановые хирургические операции. Экстренных пациентов мы принимаем, но это не тот случай, когда происходят ранения, травмы и прочее - у нас даже приемный покой для этого не предназначен. Но если бы перед нами поставили такую задачу, мы бы этим занялись - независимо от того, кто перед нами.

Если человек получил увечье, повреждение или ранение, ему нужно оказать медпомощь, а потом уже разбираться, заложником он стал или исполнителем был. Мы - медработники, мы не знаем, протестующий он, террорист или невинная жертва", - объяснил врач.

Эрнест Калиев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Между тем у медиков начали возникать проблемы с приездом на работу: кто-то остался в пригороде и не мог проехать в город, кто-то пытался пробраться на собственном авто в больницу, но окружившие ее люди заставляли развернуться и уехать.

Кроме того, отпускать после окончания смены медиков домой было рискованно и даже опасно. В результате, решено было часть персонала оставить в больнице - всего порядка 25 человек.

"6 января по Ашимова уже стоял кордон из вооруженных ребят. Они махали подъезжающим машинам, требуя уехать, на лицах были надеты маски, в руках - оружие, и даже у одного из них был бытовой топорик.

Когда я подъехал, они наставили ружье, но я объяснил, что мне нужно в больницу, они пропустили. Следом подъехала еще одна машина, по ней ударили топором, по другой машине пнули ногой, нанося таким образом ущерб. Некоторые машины досматривали", - вспоминает доктор.

Ворота и двери больницы закрыли. Когда в первый день окружившие клинику вошли на территорию, охранники провели с ними переговоры, объяснив, что брать здесь нечего, а наносить ущерб также не стоит, ведь кому-то может понадобиться помощь. Стоит отметить, что охрана больницы не вооружена и все, что у них есть для коммуникаций - рации и сотовая связь.

Между тем врачи рассматривали возможность перевести пациентов подальше от окон, на другие этажи или даже в подвальное помещение, чтобы минимизировать риски на случай проведения спецоперации.

Пациентам, кого без боязни за их состояние можно было бы отпустить домой, выписали. Выписки готовили на бумаге, так как информационная система не работала из-за отсутствия интернета.

Тем не менее, большая часть осталась в стационаре - из 80 человек порядка 65 продолжили лечение на больничной койке. Им обеспечивалась необходимая терапия, медикаменты и прочее, но на время пришлось остановить вспомогательные процедуры в виде физиолечения, ингаляций и так далее.

А когда в городе началась контртеррористическая операция, окружившие больницу стали отходить. Стрельба раздавалась недалеко от клиники, но со временем ситуация стабилизировалась. А с 10 января больница перешла на штатный режим работы.

Напомним, ранее сотрудники скорой помощи рассказывали о работе во время беспорядков и нападениях на бригады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950826-nastavlyali-ruzhe-na-mashinu-vrachi-bolnitsy-1-v-almaty-neskolko-dney-proveli-v-osade/