Один военнослужащий погиб, 287 пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Фото: министерство обороны РК

Госпитали, лазареты и военно-медицинские подразделения Минобороны работают в усиленном режиме. Здесь проходят лечение военнослужащие Вооруженных Сил РК, пострадавшие в ходе пресечения массовых беспорядков, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, из-за большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады.

"Всего с 5 января при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных Сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, из них 102 находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении министерства.

Военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств, добавили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщали, что в результате беспорядков в Казахстане погибли 16 полицейских, военнослужащих и бойцов специальных войск.

Сегодня также стало известно, что в ходе беспорядков в Алматы погиб судья межрайонного суда и сын ректора КазНУ им. Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950440-odin-voennosluzhaschiy-pogib-287-postradali-v-rezultate-besporyadkov-v-kazahstane/