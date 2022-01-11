Токаев: Последние события показали острую проблему занятости западных и южных регионов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На онлайн-заседании мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что регионы Казахстана развиваются неравномерно – последние события выявили острую проблему занятости западных и южных регионов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью западных и южных регионов. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест.

Поэтому системная индустриализация, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом", - заявил Токаев.

Президент поручил правительству разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл - ел бесігі», "Дорожная карта бизнеса" и других.

"Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от веса конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей. Это ведет к диспропорциям в развитии недовольства граждан.

Многие из них, особенно жители сырьевых регионов считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов. Данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития.

Поэтому подходы нужно постепенно менять. Назрела основательная реформа межбюджетных отношений. Поручаю правительству подготовить пакет законодательных изменений", - заявил Токаев.

Напомним, также сегодня Токаев заявил, что крупным компаниям Казахстана "пришло время отдать должное народу" - речь идет о ежегодных взносах в новый фонд "Қазақстан халқына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950525-tokaev-poslednie-sobytiya-pokazali-ostruyu-problemu-zanyatosti-zapadnyh-i-yuzhnyh-regionov/