"Избили и порвали одежду": участники беспорядков напали на заместителя акима Шымкента

Максут Исахов. Фото: gov.kz

5 января в Шымкенте начались митинги, переросшие в беспорядки. Нападению подвергся заместитель акима города Максут Исахов. Он рассказал о произошедших событиях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я понимаю, мирный митинг, но это были бандиты. Никто не думал, что такое произойдет.

5 января мы находились в оперативном штабе. Люди собрались у акимата примерно в два часа ночи. Их было более 5000 человек. Мы решили, что нужно выйти к народу.

Я вышел. Со мной был мой помощник и первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента. Хотели подключить микрофон, чтобы всем все было слышно. Но люди начали выкрикивать свои пожелания, но конкретных требований не было", - рассказал Максут Исахов.

По словам замакима Шымкента, кто-то из присутствующих просил закрыть кредит или дать ему квартиру, некоторые настаивали, чтобы он написал заявление и ушел с должности.

"Мы предложили собрать представителей со стороны митингующих и обсудить все вопросы в акимате, но это было бесполезно. Люди не слышали друг друга. Они конкретного ничего не предлагали, начали драться между собой за микрофон. Мы стояли и не понимали, что происходит.

Потом из требований было такое - выдать акимат, чтобы власть перешла к ним, и полиция подчинялась им", - говорит замглавы города.

Было неясно, к кому именно должны перейти все эти полномочия, поскольку лидеров в толпе не было.

"После началось нападение, ударили по голове. Нас схватили и потащили в неизвестном направлении, разорвали одежду, по ногам били, забрали телефоны.

Когда наши солдаты и полиция начали пускать слезоточивый газ, мне удалось выбраться. Я вышел на дорогу, остановил машину, парень довез меня до больницы. Там мне сказали, что я получил сотрясение головного мозга, но я решил работать дальше.

Позвонил на свой номер, оказалось, что мой телефон подобрал молодой человек. Он мне его вернул, за что ему спасибо. Затем я связался с акимом и поехал уже в новый штаб, где все продолжили работу", - отметил Максут Исахов.

Заместитель акима Шымкента добавил, что сейчас чувствует себя хорошо, с ним все в порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что агрессивная толпа избила заместителя акима Алматинской области Ляззата Турлашова, который сейчас находится в больнице.

А глава Алматы Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел террористов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950314-izbili-i-porvali-odezhdu-uchastniki-besporyadkov-napali-na-zamestitelya-akima-shymkenta/