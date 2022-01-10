Устроившие погромы в Алматы разобрали брусчатку на улицах города

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В ведомстве рассказали о причиненном дорожной инфраструктуре уроне.

"По итогам проведенного обследования, на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тыс. мест с разобранной брусчаткой в районе "Алматы Арена" и Новой площади, по проспектам Назарбаева и Достык, улицы Сатпаева. В настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники", - сообщили в акимате.

Также было выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодняшний день 80 из них восстановлены.

Кроме того, в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов.

Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января, отметили в акимате. 10 января планируется провести сложный ремонт 7 светофорных объектов.

Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950257-ustroivshie-pogromy-v-almaty-razobrali-bruschatku-na-ulitsah-goroda/