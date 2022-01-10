Террористы разгромили госмузей и Национальную библиотеку Казахстана в Алматы

Иллюстративное фото: Getty Images/Jennifer A Smith

В министерстве культуры и спорта сообщили о нанесенном ущербе во время нападения террористов на Центральный Государственный музей Республики Казахстан и Национальную библиотеку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Объекты культуры подверглись нападению террористов.

По информации Минкульта, в результате были повреждены стеклянные витрины и входная зона, разбиты двери, но фонды и архивы в сохранности.

Как уточнили в министерстве, сейчас идет тщательный анализ ущерба, причиненного градостроительным объектам, которые включены в список историко-культурного наследия.

Напомним, что ранее в комендатуре Алматы рассказали о ситуации в городе.

Сегодня в ходе заседания сессии совета ОДКБ президент заявил, что в Казахстане была предпринята попытка госпереворота, а также пообещал, что в ближайшее время власти предоставят на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950311-gosmuzey-i-natsionalnaya-biblioteka-kazahstana-podverglis-napadeniyu-terroristov-v-almaty/