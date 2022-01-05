Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комендатура Алматы обратилась к жителям города. Горожан просят планировать свой маршрут заранее и воздержаться от прогулок и посещений общественных мест, передает NUR.KZ.

"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города.

Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент.

Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью.

Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности", - говорится в сообщении.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Учитывая появление слухов и фейков, комендатура Алматы попросила всех горожан и СМИ использовать и опираться только на официальные источники информации.

Отметим, в настоящее время митингующие вновь стягиваются в центр города. В центре снова слышны взрывы светошумовых гранат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949878-komendatura-almaty-obratilas-k-zhitelyam-goroda/