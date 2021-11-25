Число погибших при пожаре на шахте в России увеличилось до 11 человек

Штаб по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная". Фото: ako.ru

Жертвами задымления на угольной шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 11 человек.

Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на источник сообщает, что в результате возгорания на шахте погибли 11 человек.

В то же время в администрации правительства Кузбасса РИА Новости рассказали о девяти погибших во время происшествия. При этом, передает агентство, в российском Минздраве до сих пор сообщают об одном умершем.

Telegram-канал Mash пишет, что последняя проверка на шахте "Листвяжная" была проведена вчера. Проверяющие не выявили нарушений. Уточняется, что на данный момент известно о 10 погибших, поиски 36 человек продолжаются.

По словам рабочих, утром приборы показали превышение уровня метана, но руководство все равно заставило их работать.

Ранее сообщалось, что в российском городе Белово Кемеровской области произошел пожар на угольной шахте "Листвяжная". Задымление произошло в вентиляционном штреке шахты.

Чуть позже стало известно, что один рабочий погиб при пожаре в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Число пострадавших возросло до 43.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943931-chislo-pogibshih-pri-pozhare-na-shahte-v-rossii-uvelichilos-do-11-chelovek/