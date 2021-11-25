Трагедия на шахте в России: найдены тела троих спасателей

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В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России, где в четверг произошла авария, обнаружили тела спасателей.

"Найдены тела трех горноспасателей", – сообщили агентству "РИА Новости" в экстренных службах.

Ранее в российском МЧС сообщили, что в 15:00 (16:00 по Нур-Султану) отряд спасателей перестал выходить на связь – в это время они проводили поисковую операцию в шахте.

Напомним, сегодня утром в 08:30 (09:30 по Нур-Султану) на предприятии, расположенном в городе Белово в России, произошло задымление.

Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 37 госпитализировали.

Еще 35 шахтеров, по данным издания, остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.

Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи. В регионе объявили трехдневный траур.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с данной трагедией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944000-tragediya-na-shahte-v-rossii-naydeny-tela-troih-spasateley/