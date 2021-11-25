Токаев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в России

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Коллаж: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России в связи с катастрофой на шахте в Кемеровской области, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования своему коллеге из России Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в российском городе Белово Кемеровской области произошел пожар на угольной шахте "Листвяжная". Задымление произошло в вентиляционном штреке шахты.

Чуть позже стало известно, что при пожаре погибли 11 человек. А число пострадавших возросло до 43.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943992-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-tragediey-na-shahte-v-rossii/