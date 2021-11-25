Не менее 15 человек пострадали при возгорании на шахте в России

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В российском городе Белово Кемеровской области в результате пожара на угольной шахте "Листвяжная" пострадали не менее 15 человек, передает РИА Новости.

"Мы подтверждаем, что есть задымление. Работают ВГСЧ (военизированные горноспасательные части. — Прим. ред.), людей выводят… Выводятся 115 человек", — сообщила представитель холдинга СДС.

Как сообщили агентству в оперативных службах, в происшествии пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, задымление произошло в вентиляционном штреке шахты. В МЧС России заявили, что в шахте в Кузбассе находились 285 человек, на поверхность вышли 210, еще 75 выходят. Спасатели продолжают работать на месте инцидента.

Ранее в Казахстане на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" случилось ЧП, унесшее жизни 6 человек. Еще два человека в результате происшествия попали в реанимацию. Всего в момент ЧП шахте находилось 64 работника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943860-ne-menee-15-chelovek-postradali-pri-vozgoranii-na-shahte-v-rossii/