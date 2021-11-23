Взрыв в Шортанды: число жертв увеличилось до пяти

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Жертвами взрыва в Шортанды стали уже пять человек. Накануне в реанимации скончалась 10-летняя девочка. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, девочка 2011 года рождения, пострадавшая в результате взрыва в поселке Шортанды, скончалась вечером 22 ноября.

"Ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии и незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации. Термический ожог тела составлял 60%, девочка находилась в коме. Также у нее был ожоговый шок крайне тяжелой степени", - сообщили в управлении здравоохранения Нур-Султана.

Несмотря на проводимые мероприятия, пациентку спасти не удалось.

"22 ноября в 11 часов вечера у ребенка произошла остановка сердечной деятельности. На фоне проводимых реанимационных мероприятий сердечная деятельность не восстановилась. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области при взрыве газового баллона погибли три человека - две женщины и ребенок. Еще 11 пострадавших доставили в больницу, в том числе 5 детей, четверых из которых поместили в реанимацию.

Позже родные и соседи озвучили подробности ЧП. Недавно в больнице скончался 12-летний мальчик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943466-vzryv-v-shortandy-chislo-zhertv-uvelichilos-do-pyati/