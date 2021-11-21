Взрыв газбаллона в Шортанды: пострадавший ребенок умер в больнице

Иллюстративное фото: официальный telegram-канал министерства здравоохранения

Число жертв ЧП в поселке Шортанды Акмолинской области увеличилось до четырех - стало известно, что в больнице скончался 12-летний мальчик, получивший ожоги тела.

16 ноября в частном доме на три квартиры в поселке Шортанды взорвался газовый баллон. Две женщины и 4-летняя девочка погибли на месте, 10 человек были госпитализированы. Среди пострадавших пятеро детей.

Сообщалось, что двое детей, девочка 9 лет и мальчик 12 лет, и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. В упрздраве Акмолинской области рассказывали, что дети подключены к ИВЛ.

Сегодня стало известно, что мальчика спасти не удалось.

Как пишет Sputnik Казахстан, ребенок скончался в больнице в Нур-Султане. Во время взрыва он получил ожоги 70% поверхности тела.

"К большему сожалению, ребенок 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Он незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации, так как состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%. Также отмечался ожоговый шок крайне тяжелой степени", - сообщили изданию в столичном управлении общественного здравоохранения.

В ведомстве рассказали также о состоянии остальных детей, пострадавших в результате ЧП.

"Один ребенок, который поступил с термическим ожогом 60%, продолжает находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще двое на прошлой неделе были переведены в профильное отделение, где получают все необходимое лечение и находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943199-vzryv-gazballona-v-shortandy-v-bolnitse-umer-postradavshiy-rebenok/