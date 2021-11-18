"Все могли бы остаться живы": родные и соседи погибших рассказали подробности ЧП в Шортанды (видео)

Дедушка и свекор погибших Нурымбай Токтарулы. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Накануне в поселке Шортанды Акмолинской области из-за взрыва газового баллона погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще 10 оказались в больнице. Соседи и родные погибших рассказали подробности произошедшего.

В доме, где взорвался баллон, проживали три семьи. В одной из квартир вечером собрались гости. В дом занесли газовый баллон, который позже и взорвался.

Корреспонденты телеканала "Астана" поговорили с Нурымбаем Токтарулы. В результате ЧП мужчина лишился сразу двух невесток и маленькой внучки. Ей было всего 4 годика.

Как рассказал Нурымбай, он живет по соседству с сыновьями. Накануне дети встречали гостей, поэтому в доме находилось сразу пятеро взрослых и шестеро детей. Никто не ожидал такого завершения вечера.

"Это все мои дети, внуки. Они жили отдельно. Во время пожара я пытался попасть к ним внутрь, но меня остановили молодые ребята. Потом я увидел, что кто-то лежит в машине скорой помощи, и потерял сознание. Когда пришел в себя, они вынесли моих детей и положили здесь", - поделился Нурымбай.

Взрыв прогремел в 21.38, но ликвидировать пожар удалось лишь к полуночи.

Соседи рассказывают, что до приезда пожарных сами вытаскивали детей из огня.

"Пожарные приехали через 20 минут. До этого мы сами вытаскивали людей. Все могли бы остаться живы", - считает соседка одной из погибших женщин Капкей Жолдас.

Недоволен работой пожарных и другой сосед пострадавшей семьи Укимет Баглан.

"Сначала одна машина приехала и сразу уехала, потому что не оказалось воды. Вторая приехала с замерзшей водой. Хотели подогнать машину ко входу в дом, а оказалось, что солярки нет. Пришлось толкать", - рассказал мужчина.

В ДЧС региона с обвинениями не согласны. В департаменте заявили, что огнеборцы сделали все, что могли.

"Этого быть не может, потому что наши пожарные подразделения всегда готовы к выезду. У нас есть и дизельное топливо, и вода с полным баком емкости. Всегда готовы тушить пожар и ликвидировать любое ЧС. У нас это просто невозможно. Это я вам гарантирую на 100%", - заявил замглавы службы пожаротушения ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.

Сейчас в больнице остаются 10 человек, в том числе пятеро детей. Четыре ребенка в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

В акимате обещают оказать семьям поддержку и помочь с похоронами.

"Сейчас оказывается содействие всячески по организации похорон акиматом. Дальше со всех источников предусмотрено для приобретения жилья. На улице они не останутся", - заверил замакима Акмолинской области Малгаждар Таткеев.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942712-vse-mogli-by-ostatsya-zhivy-rodnye-i-sosedi-pogibshih-rasskazali-podrobnosti-chp-v-shortandy-video/