Взрыв в Акмолинской области: появились подробности о погибших и пострадавших

Транспортировка пострадавших. Кадр из видео: МЧС РК

Трагедия произошла накануне вечером в частном одноэтажном доме барачного типа в поселке Шортанды - взорвался газовый баллон. Трое погибли, 11 человек (по уточненным данным) получили различные травмы. Четверо детей находятся в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на главного врача Акмолинской области Наримана Сыздыкова.

В результате ЧП погибли три человека. Среди них ребенок 2017 года рождения и две женщины 1988 и 1987 годов рождения. Сначала на месте происшествия были обнаружены два тела - женщины и ребенка, позже найдено еще одно обгоревшее тело женщины.

Пострадали 11 человек, из них пятеро детей, четверо из которых находятся в реанимации.

Как сообщил Нариман Сыздыков, медики всю ночь занимались эвакуацией пострадавших в районную больницу и медицинские учреждения Нур-Султана.

Сейчас в реанимации столичной больницы находятся четыре ребенка 1,5, 4, 10 и 12 лет, двое из них в тяжелом состоянии.

Еще один годовалый ребенок помещен в другую больницу с незначительными ожогами.

Кроме того, в реанимации находятся две женщины. На месте продолжается работа.

Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области произошел взрыв газового баллона, в результате которого 3 человека погибли. Как сообщили в МЧС РК, 10 человек с места происшествия были госпитализированы. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942559-vzryv-v-akmolinskoy-oblasti-poyavilis-podrobnosti-o-pogibshih-i-postradavshih/