Три человека погибли и 10 пострадали при взрыве газа в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: МЧС РК

16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона, в результате которого 3 человека погибли, еще 10 доставлены в больницу. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение в дежурную службу поселка Шортанды поступило в 21.38 часов из полиции.

Всего при тушении пожара было задействовано 35 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС, а также 4 работника и 1 единица техники НГПС ТОО "Жер Ана".

По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошел на квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв.м.

Возгорание полностью потушено в 23.55 часов.

"На месте обнаружены тела трех человек. С различными травмами в районную больницу госпитализированы 10 человек", - сообщили в МЧС РК.

Обстоятельства и причины происшествия выясняют следственно-оперативная группа и исследовательская пожарная лаборатория Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942547-tri-cheloveka-pogibli-i-10-postradali-pri-vzryve-gaza-v-akmolinskoy-oblasti/