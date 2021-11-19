Спасатели были в доме, где взорвался баллон, за неделю до трагедии в Шортанды

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин прокомментировал ЧП в поселке Шортанды Акмолинской области, где взрыв газового баллона унес жизни трех человек. Как оказалось, спасатели уже были в доме, где прогремел взрыв, и установили там датчики утечки газа, передает телеканал КТК.

По данным министра, в доме, где и произошла трагедия, сотрудники ДЧС были 8 ноября - они вручили хозяевам памятки и установили в доме датчики утечки газа. Но от трагедии это не уберегло.

"Следствие сейчас непосредственно разбирается. Но прежде всего то, что газовый баллон занесен с холода и поставлен на печи обогрева, это явилось причиной. А вот где заправлялся этот газовый баллон, это уже выявит следствие", - прокомментировал Ильин.

Напомним, ЧП произошло поздним вечером 16 ноября, во вторник - в одноэтажном доме на 3 квартиры взорвался газовый баллон. Две женщины и 4-летняя девочка погибли на месте происшествия, 10 человек, пятеро из которых дети, были доставлены в больницу.

Позже санавиацией тяжело пострадавших перевезли в столицу. Сейчас состояние двоих детей и их отцов остается тяжелым - у них ожоги до 70% тела.

"Очень большое сейчас у нас внимание уделяется детям, находящимся на лечении. Двое детей на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии. Это, как я вчера говорил, девочка 9 лет и мальчик 12 лет. На сегодняшний день они находятся на аппарате искусственной вентиляции легких", - сообщил глава управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

Источник: КТК

Напомним, ранее родные и соседи погибших рассказали подробности трагедии. Соседи семей заявили, что пожарные приехали неподготовленным к ЧП - якобы у них не было воды в одной из машин, во второй не было дизтоплива и авто пришлось толкать до дома. В ДЧС региона ответили на это заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942915-spasateli-byli-v-dome-gde-vzorvalsya-ballon-za-nedelyu-do-tragedii-v-shortandy/