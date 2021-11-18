Взрыв в Шортанды: в ДЧС Акмолинской области ответили на обвинения соседей погибших

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Во вторник, 16 ноября, в поселке Шортанды Акмолинской области случилась трагедия - в результате взрыва газового баллона погибли 3 человека, еще 10 пострадали. Соседи погибших уверены, что человеческих жертв можно было бы избежать, если бы пожарные приехали более подготовленными к ЧП. В ДЧС региона прокомментировали это заявление, передает корреспондент NUR.KZ.

Взрыв прогремел поздним вечером в частном доме, в котором проживали три семьи. В результате две женщина и 4-летняя девочка погибли на месте, 10 человек попали в больницу, пятеро из которых дети. Четыре ребенка были помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Соседи пострадавшей семьи рассказали журналистам, что пожарные приехали на вызов без воды, во второй пожарной машине вода была замерзшей. Кроме того, в машине огнеборцев не было топлива, поэтому соседям пришлось толкать ее к полыхающему дому.

Сельчане уверены, что человеческих жертв при взрыве и последовавшим за ним пожаре можно было бы избежать, если бы спасатели приехали более подготовленными.

В департаменте по ЧС Акмолинской области опровергли это заявление.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области касательно произошедшего ЧС в Шортандинском районе сообщает, что после поступившего сообщения в 21.38 в пункт связи №18 Шортанды незамедлительно на место происшествия выехал дежурный пожарный расчет.

При этом после поступления сообщения поднят по тревоге свободный от смены личный состав пожарной части, дополнительно привлечены два расчета с соседней пожарной части Аккольского района и два объектовых формирования Шортанды.

Пожарный расчет прибыл к месту вызова в течение 4 минут одновременно со скорой медицинской помощью, по прибытии пожарных огнем уже было охвачена вся кровля трехквартирного жилого дома, в квартире №2 стены, перегородки и частично крыша были завалены, имелась информация о наличии людей внутри очага.

Пожарными первоочередно проводились спасательные работы по эвакуации людей, их поиску под заваленными конструкциями квартиры №2, проведено отключение жилого дома от электроснабжения и обеспечена бесперебойная подача воды на тушение очагов пожара.

В течении 10 минут после прибытия первого расчета, к месту уже прибыл второй расчет, укомплектованный сотрудниками, находящимися вне дежурной смены. Всего на месте пожара были задействованы 35 сотрудников 7 единиц техники.

Принятыми мерами пожар локализован в 22.35 и ликвидирован в 23.55 на площади 350 м2.

Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория", - заявили в ДЧС.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942796-vzryv-v-shortandy-v-dchs-akmolinskoy-oblasti-otvetili-na-obvineniya-sosedey-pogibshih/