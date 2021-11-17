Взрыв с жертвами и пострадавшими в Шортанды: возбуждено уголовное дело

Место происшествия. Кадр из видео: ДЧС Акмолинской области

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона с жертвами и пострадавшими в поселке Шортанды. Об этом сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Стражи порядка начали досудебное расследование по ч.3 ст.306 (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) с переквалификацией на ч.3 ст.292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На брифинге в РСК сообщили, что в злополучный день в одноэтажном жилом доме с тремя квартирами в одной из них собрались гости. В дом занесли с улицы газовый баллон, который взорвался.

В департаменте полиции Акмолинской области отметили, что 16 ноября в 22.45 часов к ним поступило сообщение от дежурного пожарной части. Он рассказал, что в поселке Шортанды горит частный жилой дом на три хозяина.

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона.

Напомним, на месте ЧП были обнаружены тела двух женщин и 4-летнего ребенка. В больницы с различными травмами доставлены 11 человек, один отпущен домой, остальные госпитализированы. Пострадали 5 детей, четверо из них находятся в реанимации, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942608-vzryv-s-zhertvami-i-postradavshimi-v-shortandy-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/