ЧП на шахте "Абайская": шахтеры выдвинули требования "АрселорМиттал Темиртау" после гибели коллег

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Рабочие шахты "Абайская" выдвинули требования руководству "АрселорМиттал Темиртау" и руководству области после ЧП, унесшего жизни шести их коллег.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", горняки составили список из 12 пунктов.

В приоритете безопасные условия труда, повышение зарплаты, обновление оборудования и нехватка персонала на угольных предприятиях.

Для решения этих проблем создана специальная комиссия, возглавил ее аким области Женис Касымбек. В состав комиссии вошли также делегаты от трудовых коллективов всех восьми шахт угольного департамента, руководство компании "АрселорМиттал Темиртау", представители профсоюзов и госструктур.

"Трагедия страшная, которая случилась на шахте "Абайская", она с новой силой обнажила шахтерские проблемы. Самые главные вопросы, которые волнуют сейчас шахтёров, – это обеспечение безопасных условий труда.

То оборудование, на котором сейчас работают шахтеры, оно у нас устаревшее, где-то даже отработало свой ресурс. Ждем от компании конкретных мер, конкретных предложений, что компания намерена делать в этом направлении", - прокомментировал ситуацию председатель профсоюза угольщиков "Қорғау" Евгений Буслаев.

Напомним, сегодня глава МЧС озвучил возможные причины трагического происшествия на шахте "Абайская", в результате которого погибли шесть человек. Министр отметил, что его ведомство неоднократно заявляло о неудовлетворительном состоянии промышленной безопасности на объектах "АрселлорМиттал Темиртау".

Прочитать подробнее о трагедии можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942017-chp-na-shahte-abayskaya-shahtery-vydvinuli-trebovaniya-arselormittal-temirtau-posle-gibeli-kolleg/