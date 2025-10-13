Как отбывает наказание Куандык Бишимбаев, рассказали в МВД

В кулуарах правительственного часа мажилиса глава КУИС МВД Абай Кайырбеков рассказал, как проходит отбытие срока Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Кем именно работает осужденный Куандык Бишимбаев в колонии, где отбывает наказание, в МВД не уточнили.

"Вопросы трудоустройства осужденных относятся к персональным данным, и сообщаем (такую информацию - прим.ред.) только родственникам и их адвокатам. В принципе, могу сказать, что у нас в учреждениях половина осужденных трудоустроены и они работают.

В этом году увеличиваем количество занятых осужденных. Только в этом году увеличили на 3 тысячи их количество, и дальше будем увеличивать", - сообщил глава КУИС МВД.

Абай Кайырбеков добавил, что вопросы заработной платы осужденных также относятся к персональным данным.

"Он отбывает наказание на общих основаниях совместно с другими осужденными. Каких-либо условий, льгот и других требований для данного осужденного не имеется", - добавил Кайырбеков.

Журналисты спросили у главы КУИС и о здоровье Куандыка Бишимбаева.

"Все со здоровьем у него в порядке. Вопросы здравоохранения еще года два назад были переданы в ведение Минздрава. Если врачи будут нам рекомендовать везти куда-то осужденного и лечить, мы данные рекомендации выполним. Но пока таких не было рекомендаций", - ответил он.

Также Абай Кайырбеков сообщил, что брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов продолжает отбывать свое наказание, но у него было сокращение срока.

Дело Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. В тот же день Бишимбаев был задержан.

Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.

В середине мая прошлого года Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

После была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева, а в июне в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

