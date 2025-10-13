Вложили 136 млн тенге: арест наложили на две квартиры в Астане с парковочным местом

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса "S-Pharmaceutical" и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.

Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

"Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.

В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге", - рассказали в АФМ.

На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении трех предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Добавим, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

Летом 2023 года в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании "Sincere Systems" в Актобе.

Против руководства компании "Sincere System Group" возбудили дело в Алматы.

В январе 2024 года гражданин Украины Вадим (Вадым) Машуров был объявлен в розыск в Казахстане. В ДЭР Алматы сообщили, что этот гражданин может быть связан с деятельностью финпирамиды в РК.

В прошлом году Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group".

В мае 2025 года стало известно, что в Карагандинской области провели досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.