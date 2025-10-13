jitsu gif
    Происшествия
      Вложили 136 млн тенге: арест наложили на две квартиры в Астане с парковочным местом

      Опубликовано:

      Следственные действия
      Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

      Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса "S-Pharmaceutical" и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.

      Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

      "Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.

      В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге", - рассказали в АФМ.

      На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.

      В отношении трех предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

      Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

      Добавим, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

      Летом 2023 года в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании "Sincere Systems" в Актобе.

      Против руководства компании "Sincere System Group" возбудили дело в Алматы.

      В январе 2024 года гражданин Украины Вадим (Вадым) Машуров был объявлен в розыск в Казахстане. В ДЭР Алматы сообщили, что этот гражданин может быть связан с деятельностью финпирамиды в РК.

      В прошлом году Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group".

      В мае 2025 года стало известно, что в Карагандинской области провели досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group".

