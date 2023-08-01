Обыски провели в домах руководителей компании Sincere Systems в Актобе (видео)

Обыски. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Актобе расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sincere Systems (S-Group), передает сегодня официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, под подозрение пали два человека, которые призывали людей к регистрации в компании для получения дохода.

"Проведены обыски по месту жительства организаторов. Изъяты оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета", - сообщили в АФМ.

Проводятся следственные действия. В порядке ст.201 УПК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Также недавно сообщалось, что против руководства компании Sincere System Group возбудили дело в Алматы.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой в Казахстане

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030830-obyski-proveli-v-domah-rukovoditeley-kompanii-sincere-systems-v-aktobe-video/