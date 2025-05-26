Миллионы тенге вложили казахстанцы в выращивание каннабиса, но попали в финпирамиду

Более 52 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду, думая, что инвестируют в выращивание и реализацию медицинского каннабиса, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, департамент АФМ по Карагандинской области проводит досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group".

"Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса", рассказали в АФМ.

Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций был создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

"Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях. Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге", - отметили в ведомстве.

С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест. Это земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане.

Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая - находится под подпиской о невыезде.

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.

Стоит отметить, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

Летом 2023 года в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании Sincere Systems в Актобе.

Против руководства компании Sincere System Group возбудили дело в Алматы.

В январе 2024 года гражданин Украины Вадим (Вадым) Машуров был объявлен в розыск в Казахстане. В ДЭР Алматы сообщили, что этот гражданин может быть связан с деятельностью финпирамиды в РК.

В прошлом году Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group".