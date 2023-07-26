Против руководства компании Sincere System Group возбудили дело в Алматы

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Sina Schuldt / Picture Alliance / Getty Images

Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group - их подозревают в создании финансовой пирамиды, сообщает Telegram-канал АФМ.

"Представители компании Sincere System Group (S-Group) обещали вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США (44 тыс. тенге).

Также (как заявляли в компании - прим. ред.) предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков", - говорится в сообщении агентства.

При этом клиентам, как рассказали в АФМ, не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег. Сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде, однако снять вложенные средства было невозможно.

В настоящее время в отношении представителей компании проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ по номеру 1458", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

Общие признаки финансовой пирамиды

Как ранее объясняли в АФМ, существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег, с прибылью до 200-300%.

В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система: то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Признаком финпирамиды можно считать и отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.

Как не попасть в финпирамиду?

Чтобы не оказаться в финансовой пирамиде, в АФМ посоветовали проверять компании на предмет их официальной регистрации в органах юстиции и налоговых органах Казахстана, а также лицензию финрегулятора на привлечение от населения финсредств.

"Нужно (проверять – прим. ред.) лицензию МФЦА в случае инвестирования, например. Это можно сделать на сайтах Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, а также на сайте МФЦА – там публикуются данные о таких компаниях", – добавил Андрей Давыдов.

Уголовная ответственность

Добавим, что уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК.

Создание финансовой пирамиды наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. МРП (от 3,4 млн до 10,3 млн тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом если преступление было совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

оно наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

преступной группой;

с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030093-protiv-rukovodstva-kompanii-sincere-system-group-vozbudili-delo-v-almaty/