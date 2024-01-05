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Миллионер из Украины Вадим Машуров объявлен в розыск в Казахстане

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Вадим Машуров
Вадим Машуров. Фото: instagram.com/vadimmashurov

Гражданин Украины Машуров Вадим (Вадым) был объявлен в розыск в Казахстане - информация опубликована на портале органов статистики, передает NUR.KZ.

Розыскное дело от 28 декабря 2023 года зарегистрировано в Алматы. Инициатором указано Агентство по финмониторингу.

Розыск Машурова
Розыск. Скриншот с сайта: qamqor.gov.kz/criminals

Следствие ведет ДЭР Алматы. На портале также указано, что разыскиваемый является иностранным гражданином - украинцем.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что это Вадим Машуров, который проходит по делу финпирамиды.

По информации "РБК УКраина", Машуров - IT-предприниматель, бизнес-ангел, основатель компании Instime.World. Его называют одним из самых молодых миллионеров Украины.

Тем не менее в ряде украинских СМИ Машурова связывают с деятельностью компании S-Group, у которой обнаружили наличие явных признаков финансовой пирамиды.

Стоит отметить, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

Летом в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании Sincere Systems в Актобе.

Против руководства компании Sincere System Group возбудили дело в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054167-millioner-iz-ukrainy-vadim-mashurov-obyavlen-v-rozysk-v-kazahstane/

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