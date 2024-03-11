Суд в Алматы начал рассматривать дело финпирамиды с участием иностранца

Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передает NUR.KZ.

По информации прокуратуры города, на скамье подсудимых оказались три человека (Санаева Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф.).

"Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществляли распространение через социальную сеть WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта «S-Group» и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ТОО "Sincere System Group" имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.

"Вместе с тем, в материалах дела имеется выделение в отношении Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р., которые пресекли государственную границу и скрываются от уголовного преследования. В отношении данных лиц заочно применена мера пресечения в виде "содержание под стражей". Материалами досудебного расследования установлена причастность Машурова В., Авазовой М., Тажбенова Р. как организаторов финансовой пирамиды "Sincere System Group", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

Летом в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании Sincere Systems в Актобе.

Против руководства компании Sincere System Group возбудили дело в Алматы.

В январе текущего года гражданин Украины Машуров Вадим (Вадым) был объявлен в розыск в Казахстане. В ДЭР Алматы сообщили, что этот гражданин может быть связан с деятельностью финпирамиды в РК.