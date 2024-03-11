Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Суд в Алматы начал рассматривать дело финпирамиды с участием иностранца

Опубликовано:

Судебный молоток лежит на столе
Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передает NUR.KZ.

По информации прокуратуры города, на скамье подсудимых оказались три человека (Санаева Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф.).

"Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществляли распространение через социальную сеть WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта «S-Group» и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ТОО "Sincere System Group" имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.

"Вместе с тем, в материалах дела имеется выделение в отношении Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р., которые пресекли государственную границу и скрываются от уголовного преследования. В отношении данных лиц заочно применена мера пресечения в виде "содержание под стражей". Материалами досудебного расследования установлена причастность Машурова В., Авазовой М., Тажбенова Р. как организаторов финансовой пирамиды "Sincere System Group", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

Летом в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании Sincere Systems в Актобе.

Против руководства компании Sincere System Group возбудили дело в Алматы.

В январе текущего года гражданин Украины Машуров Вадим (Вадым) был объявлен в розыск в Казахстане. В ДЭР Алматы сообщили, что этот гражданин может быть связан с деятельностью финпирамиды в РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066433-sud-v-almaty-nachal-rassmatrivat-delo-finpiramidy-s-uchastiem-inostrantsa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.