Вынесен приговор по громкому делу об избиении хирурга в Костанае

В Костанае вынесли приговор обвиняемому в избиении уролога-хирурга Антона Кистанова. Мужчине назначили полгода в колонии, но с учетом проведенного времени в СИЗО ему осталось отбывать наказание менее 2 недель, передает "ТоболИнфо".

В суде №2 Костаная сегодня, 10 октября, вынесли приговор 34-летнему мужчине, который ударил уролога Костанайской областной больницы Антона Кистанова.

Судья Анара Шаймурунова приговорила его к 6 месяцам лишения свободы в колонии минимальной безопасности по ст.114 ч.3 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В срок наказания осужденному зачтут время, проведенное в СИЗО с 17 июля 2025 года, при котором один день в следственном изоляторе равен двум дням в колонии. Выходит, что мужчине осталось отбывать наказание порядка 12 дней.

Также он должен выплатить в фонд компенсации потерпевшим чуть более 39 тысяч тенге и еще 2,5 млн тенге потерпевшему Антону Кистанову. Его гражданский иск удовлетворили полностью.

Судья Анара Шаймурунова пояснила, почему подсудимому назначили именно такое наказание. Дело в том, что обвиняемый нанес доктору удар в область губы, что само по себе не влечет тяжкого вреда для здоровья. Серьезные травмы Кистанов получил от падения с высоты собственного роста и удара головой об пол.

Вышеуказанные телесные повреждения в совокупности влекут тяжкий вред здоровью, но умысла у обвиняемого причинять его, считает суд, не было. Его вина установлена в форме преступной неосторожности, подсудимый не предвидел наступления опасных последствий своих действий.

Это считается преступлением небольшой тяжести. Максимальное наказание по данной статье - год лишения свободы. Но и этот срок обвиняемому уменьшили из-за наличия троих малолетних детей 2018, 2012, 2023 годов рождения.

"Несмотря на признание вины, подсудимый не раскаялся. Он винил в случившемся врача, что потерпевший заслужил то, что с ним произошло. Кистанов же вел себя корректно, не провоцировал пациента. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено", - заключила Анара Шаймурунова.

Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 34-летнего подозреваемого задержали.

Позже пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Астану. В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург.

В начале октября стало известно, что по делу начался суд.

