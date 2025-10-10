Вынесен приговор по громкому делу об избиении хирурга в Костанае

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Вынесен приговор по громкому делу об избиении хирурга в Костанае

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Судья
      Судья зачитывает приговор. Фото: tobolinfo.kz

      В Костанае вынесли приговор обвиняемому в избиении уролога-хирурга Антона Кистанова. Мужчине назначили полгода в колонии, но с учетом проведенного времени в СИЗО ему осталось отбывать наказание менее 2 недель, передает "ТоболИнфо".

      В суде №2 Костаная сегодня, 10 октября, вынесли приговор 34-летнему мужчине, который ударил уролога Костанайской областной больницы Антона Кистанова.

      Судья Анара Шаймурунова приговорила его к 6 месяцам лишения свободы в колонии минимальной безопасности по ст.114 ч.3 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

      В срок наказания осужденному зачтут время, проведенное в СИЗО с 17 июля 2025 года, при котором один день в следственном изоляторе равен двум дням в колонии. Выходит, что мужчине осталось отбывать наказание порядка 12 дней.

      Также он должен выплатить в фонд компенсации потерпевшим чуть более 39 тысяч тенге и еще 2,5 млн тенге потерпевшему Антону Кистанову. Его гражданский иск удовлетворили полностью.

      Судья Анара Шаймурунова пояснила, почему подсудимому назначили именно такое наказание. Дело в том, что обвиняемый нанес доктору удар в область губы, что само по себе не влечет тяжкого вреда для здоровья. Серьезные травмы Кистанов получил от падения с высоты собственного роста и удара головой об пол.

      Вышеуказанные телесные повреждения в совокупности влекут тяжкий вред здоровью, но умысла у обвиняемого причинять его, считает суд, не было. Его вина установлена в форме преступной неосторожности, подсудимый не предвидел наступления опасных последствий своих действий.

      Это считается преступлением небольшой тяжести. Максимальное наказание по данной статье - год лишения свободы. Но и этот срок обвиняемому уменьшили из-за наличия троих малолетних детей 2018, 2012, 2023 годов рождения.

      "Несмотря на признание вины, подсудимый не раскаялся. Он винил в случившемся врача, что потерпевший заслужил то, что с ним произошло. Кистанов же вел себя корректно, не провоцировал пациента. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено", - заключила Анара Шаймурунова.

      Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

      Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

      В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 34-летнего подозреваемого задержали.

      Позже пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Астану. В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург.

      В начале октября стало известно, что по делу начался суд.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.