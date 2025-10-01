"Нахамили в регистратуре": обвиняемого в избиении хирурга судят в Костанае

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Бывший сотрудник

      "Нахамили в регистратуре": обвиняемого в избиении хирурга судят в Костанае

      Опубликовано:

      Обвиняемый в нападении на хирурга
      Подсудимого сопровождают в зал суда. Фото: tobolinfo.kz

      В Костанае судят 34-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на уролога-хирурга Антона Кистанова. После избиения врач попал в реанимацию и проходил долгое лечение, передает "ТоболИнфо".

      Дело начали рассматривать в суде №2 Костаная. Оказалось, что обвиняемый уже имеет две судимости - за управление автомобилем без прав и грабеж.

      Сейчас же действия подсудимого квалифицировали по ч.4 ст.114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

      Пострадавший Антон Кистанов заявил иск на 2 млн тенге. Хирург до сих пор не может приступить к работе из-за последствий травмы.

      Подсудимый свой поступок объяснил тем, что ему нахамили в регистратуре, а после врач его якобы спровоцировал. Рассмотрение дела в суде продолжается.

      Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

      В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 34-летнего подозреваемого задержали.

      Позже пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Астану. В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург.

      В сентябре переживший нападение врач обратился к представителям СМИ и заявил о необходимости законодательно защитить медработников.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.