"Нахамили в регистратуре": обвиняемого в избиении хирурга судят в Костанае

В Костанае судят 34-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на уролога-хирурга Антона Кистанова. После избиения врач попал в реанимацию и проходил долгое лечение, передает "ТоболИнфо".

Дело начали рассматривать в суде №2 Костаная. Оказалось, что обвиняемый уже имеет две судимости - за управление автомобилем без прав и грабеж.

Сейчас же действия подсудимого квалифицировали по ч.4 ст.114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Пострадавший Антон Кистанов заявил иск на 2 млн тенге. Хирург до сих пор не может приступить к работе из-за последствий травмы.

Подсудимый свой поступок объяснил тем, что ему нахамили в регистратуре, а после врач его якобы спровоцировал. Рассмотрение дела в суде продолжается.

Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 34-летнего подозреваемого задержали. Позже пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Астану. В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург. В сентябре переживший нападение врач обратился к представителям СМИ и заявил о необходимости законодательно защитить медработников.

