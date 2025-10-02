Подростков и мужчину 66 лет наказали за драку в автобусе в Астане
Опубликовано:
В суде Астаны рассмотрели дела по драке в автобусе, оштрафовав мужчину 66 лет и двух несовершеннолетних, штраф за которых должны заплатить родители, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям рассмотрены дела в отношении С., а также несовершеннолетних Қ. и Ш., привлеченных к административной ответственности по факту мелкого хулиганства (ст. 434 ч. 1 КоАП).
Согласно материалам дел, С., находясь в общественном месте, устроил драку, совершив действия, выражающие явное неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.
Факт правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, показаниями С. а также видеозаписью с места происшествия. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся.
С учетом возраста правонарушителя (66 лет) и положений ст. 50 ч. 2 КоАП, исключающих возможность применения административного ареста к мужчинам старше 63 лет, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге - прим. ред.).
В отдельном производстве судом рассмотрены дела в отношении несовершеннолетних Қ. и Ш. которые, находясь в салоне маршрутного автобуса, вступили в драку с другим пассажиром.
Оба подростка, допрошенные с участием защитников, признали вину, раскаялись и пояснили, что были спровоцированы действиями другого лица.
Факт правонарушения подтверждается протоколом, письменными объяснениями участников, а также видеозаписью с места происшествия.
При назначении наказания суд учел положения ст. ст. 50 и 66 КоАП, согласно которым несовершеннолетние не могут быть подвергнуты административному аресту, а штраф для них не должен превышать 10 МРП.
В связи с этим Қ. и Ш. назначено взыскание в виде штрафа в сумме 39 320 тенге, обязанность по уплате которого возложена на их родителей.
Наказания определены с учетом личности правонарушителей, признания вины, раскаяния, а также совершения аналогичных нарушений впервые.
Постановления суда в указанных делах пока не вступили в законную силу.
Напомним, в конце сентября в Астане очевидцы сообщили о произошедшем конфликте взрослого мужчины с юношей в автобусе, который завершился рукоприкладством. В полиции рассказали подробности происшествия.
До этого в Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Тогда пассажир спросил у водителя, который держал в руках телефон, знает ли тот, что пользоваться устройством нельзя. На этом фоне, вероятно, у водителя и пассажира завязалась словесная перепалка.
Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.
До этого в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2292975-podrostkov-i-muzhchinu-66-let-nakazali-za-draku-v-avtobuse-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах