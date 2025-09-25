"Мужчина подрался со школьником": пассажиры автобуса в Астане сняли конфликт на видео
В Астане очевидцы сообщили о произошедшем конфликте взрослого мужчины с юношей, который завершился рукоприкладством. В полиции рассказали о происшествии, передает NUR.KZ.
В Instagram-группе Astana_brother опубликовали видео с информацией, что в одном из маршрутных автобусов столицы произошел конфликт. Судя по кадрам, конфликт начался в салоне, после чего продолжился на улице.
"Сегодня в столице в одном из маршрутов общественного транспорта произошел инцидент между взрослым мужчиной и группой школьников. По словам очевидцев, словесная перепалка переросла в конфликт, и после выхода на остановке мужчина вступил в драку с одним из подростков", - сказано в публикации.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны.
"По факту инцидента, произошедшего в автобусе, за совершение мелкого хулиганства правонарушитель привлечен к административной ответственности. Материалы дела направлены в административный суд для принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в полиции.
На уточняющий вопрос корреспондента, кто именно в данном конфликте признан нарушителем, в ДП не ответили.
В августе этого года в Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Тогда пассажир спросил у водителя, который держал в руках телефон, знает ли тот, что пользоваться устройством нельзя. На этом фоне, вероятно, у водителя и пассажира завязалась словесная перепалка.
Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.
До этого в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.
