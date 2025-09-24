"Оказала сопротивление": конфликт с участием женщины, таксиста и полицейских попал на видео в Алматы

В Алматы пассажирка такси отказалась покидать салон авто, таксист вызвал полицию - женщина оказала сопротивление. По результатам медэкспертизы - она была пьяна, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

В Сети опубликовано видео задержания женщины среди дня в Алматы. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"Установлено, что в Бостандыкском районе города женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, затеяла конфликт с водителем такси и отказалась покинуть салон автомобиля. Водитель обратился в полицию за помощью. Однако пассажирка оказала сопротивление законным требованиям сотрудников.

Нарушительница доставлена в Управление полиции Бостандыкского района. Она направлена на медицинское освидетельствование и привлечена к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Правоохранители подчеркивают, что подобные факты пресекаются незамедлительно, а за нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео с информацией, что в Алматы неизвестный мужчина напал на водителя автобуса. О произошедшем рассказали в полиции.

По случаям сопротивления при задержании напомним, в июле конфликт с полицией произошел после ДТП в Алматы - сообщалось, что на место событий прибыли не менее 10 патрульных машин.

Конфликты в такси также нередки. Так, весной в Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он ударил водителя такси за просьбу не курить в салоне авто.

В феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.

А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.

