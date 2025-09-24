"Оказала сопротивление": конфликт с участием женщины, таксиста и полицейских попал на видео в Алматы
Опубликовано:
В Алматы пассажирка такси отказалась покидать салон авто, таксист вызвал полицию - женщина оказала сопротивление. По результатам медэкспертизы - она была пьяна, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
В Сети опубликовано видео задержания женщины среди дня в Алматы. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.
"Установлено, что в Бостандыкском районе города женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, затеяла конфликт с водителем такси и отказалась покинуть салон автомобиля. Водитель обратился в полицию за помощью. Однако пассажирка оказала сопротивление законным требованиям сотрудников.
Нарушительница доставлена в Управление полиции Бостандыкского района. Она направлена на медицинское освидетельствование и привлечена к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Правоохранители подчеркивают, что подобные факты пресекаются незамедлительно, а за нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность.
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео с информацией, что в Алматы неизвестный мужчина напал на водителя автобуса. О произошедшем рассказали в полиции.
По случаям сопротивления при задержании напомним, в июле конфликт с полицией произошел после ДТП в Алматы - сообщалось, что на место событий прибыли не менее 10 патрульных машин.
Конфликты в такси также нередки. Так, весной в Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он ударил водителя такси за просьбу не курить в салоне авто.
В феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.
А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2289849-okazala-soprotivlenie-konflikt-s-uchastiem-zhenshchiny-taksista-i-policeyskih-popal-na-video-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах