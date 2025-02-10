Таксиста и его друга подозревают в избиении пассажира в Костанае (видео)

В Костанае задержали таксиста и его друга, которых подозревают в избиении пассажира, а также похищении у него iPhone стоимостью 650 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Инцидент произошел ночью в одном из жилых районов Костаная. Два незнакомых пострадавшему парня, применив насилие, открыто похитили iPhone стоимостью 650 тыс. тенге. Случай зафиксировала камера видеонаблюдения одной из организаций.

Как выяснилось, потерпевший после отдыха в развлекательном заведении вызвал такси. Водитель приехал с другом, в ходе поездки между пассажирами произошел конфликт.

"В результате сам таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников, двух местных жителей 19 и 22 лет. Они уже успели продать похищенный телефон за 100 тыс. тенге, разобрав его на запчасти", - рассказали в ДП Костанайской области.

По факту грабежа проводится досудебное расследование, а также проверяется возможная причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области оскорбления пассажирки по WhatsApp обернулись уголовным делом для таксиста. Указывая на то, что своими сообщениями он оскорбил ее честь и достоинство в неприличной форме, потерпевшая обратилась в суд. Конфликт закончился примирением.

А в Павлодарской области четыре таксиста в один день остались без своих автомобилей. Как установили полицейские, они сели за руль в нетрезвом состоянии. Водителей привлекли к ответственности.

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