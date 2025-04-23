Таксиста ударили за просьбу не курить: полиция задержала пассажира в Алматы

В Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он ударил водителя такси за просьбу не курить в салоне авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Накануне мы писали о казахстанском таксисте Владе Кравчуке, который опубликовал у себя в соцсетях видео конфликта с двумя пассажирами. На записи видно, что один из пассажиров в ответ на просьбу не курить в машине, обматерил таксиста и ударил его.

Как рассказали сегодня в МВД, в результате поисков установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города.

"Подозреваемый доставлен в полицию, где в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Он признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Полиция Алматы подчеркивает, что каждый факт нарушения закона будет получать жесткую правовую оценку", - рассказали в МВД.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, в феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.

Ранее в Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении. По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил пассажиров в Караганду. На протяжении пути они вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на него, избили и скрылись.

А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.