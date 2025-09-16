"Достал нож": конфликт между водителем автобуса и "легковушки" в Алматы сняли на видео

В Сети опубликовали видео с информацией о том, что в Алматы неизвестный мужчина напал на водителя автобуса №120. О произошедшем рассказали в полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о том, что в Алматы на водителя автобуса №120 напал неизвестный, у которого был нож.

"Сегодня в 08:45 мужчина препятствовал движению автобуса №120 и создавал опасные аварийные ситуации. Затем подошел к автобусу, напал на водителя и после достал нож. Прошу принять меры и привлечь его к ответственности", - сказано в описании к видео.

На самих кадрах видно мужчину, который подошел к автобусу со стороны двери водителя и пытался его ударить. Рядом стоящие мужчины неоднократно просили его успокоиться, а сам водитель отказывался открывать дверь. За кадром слышен голос женщины, которая кричала, что снимает происходящее на видео, и просила мужчин в автобусе вмешаться в конфликт.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что 16 сентября около 08:50 при патрулировании экипажем "Буран-179" на одной из улиц Алматы полицейские заметили скопление граждан.

"По прибытии на место установлено, что между водителем автобуса и водителем легкового автомобиля произошел конфликт на почве дорожно-транспортной ситуации.

Водитель легкового автомобиля привлечен к административной ответственности за создание препятствия движению транспорта и создание аварийной ситуации, а также за мелкое хулиганство", - рассказали в полиции.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

Полицейские вновь призвали участников дорожного движения строго соблюдать правила, проявлять уважение и культуру поведения на дорогах, чтобы избежать конфликтов и обеспечить безопасность всех граждан.

Напомним, в августе этого года в Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Тогда пассажир спросил у водителя, который держал в руках телефон, знает ли тот, что пользоваться устройством нельзя. На этом фоне, вероятно, у водителя и пассажира завязалась словесная перепалка.

Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.

До этого в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.

В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

