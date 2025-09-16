"Выследил с друзьями и увез": школьного учителя обвинили в похищении невесты в Казахстане

Жительница Карагандинской области обвинила школьного учителя в похищении с целью женитьбы и пожаловались, что дело расследуют долго. Ситуацию разъяснили в прокуратуре, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, жительница Карагандинской области рассказала, что познакомилась со школьным учителем в декабре. По ее словам, они 2 недели встречались, но затем девушка решила прекратить общение.

"После 23-летний мужчина и его друзья выследили ее возле работы, затолкал в машину и увез в поселок. Она успела скинуть родителям геолокацию. В поселке уже ждали родственники парня и мама с белым платком. Родные успели подъехать и не без драки забрать дочь", - сказано в публикации.

По словам девушки, учитель якобы оказывал на нее давление и угрожал.

"Он начал меня пугать, что все равно все узнают, что всем расскажут, что я была у них там дома. Сказал: "Ты в любом случае согласишься, куда ты денешься?" В городе я одна, мои мама и сестра находятся в другом районе. Я боюсь, потому что он до сих пор на свободе", - призналась пострадавшая.

Она написала заявление в полицию, но, как утверждают родные девушки, дело уже 10 месяцев дело не продвигается.

"У нас есть доказательства, свидетель есть, видео есть. Почему дело не идет в суд? Это нас возмущает. Мы боимся, что он уйдет от ответственности по закону. Предлагал, сколько мы хотим, сколько нужно, чтобы дело закрыли. Мы не согласились", - заявила мама пострадавшей.

Девушка и ее родственники требуют привлечь похитителя по всей строгости. Дело ведут по статье "Похищение человека". Ситуацию прокомментировали в прокуратуре района имени Казыбек би.

"Сегодня прокурор района принял их на личном приеме, разъяснил ход расследования по уголовному делу", - ответили там на запрос телеканала.

Напомним, сегодня вступили в силу изменения в уголовное законодательство, касающиеся похищения людей и принуждения к вступлению в брак.

Напомним, в конце мая депутаты мажилиса приняли на заседании во втором чтении проект закона, которым вводится уголовная ответственность за кражу невест и сталкинг. "Поступило изначально предложение от коллег по краже невест, сейчас статья 125-1 называется "Принуждение к вступлению в брак". Потерпевшим может выступить как женщина, так и мужчина", - разъяснил депутат Абзал Куспан. Позже депутат сената Марат Кожаев в кулуарах рассказал, что будет с теми казахстанцами, которые будут преследовать других. В июле глава государства подписал закон, согласно которому будут внесены изменения и дополнения в акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства. В поправках указано, что в закон вносят понятие сталкинга и усилится ответственность за принуждение к браку.

