Похищение невест в Казахстане официально стало уголовно наказуемым

Сегодня, 16 сентября, вступают в силу изменения в уголовное законодательство, касающиеся похищения людей и принуждения к вступлению в брак, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале ведомства сообщили, что одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 УК РК, которое подразумевало, что лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

Теперь такой возможности нет. Даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом.

Кроме того, в Уголовный кодекс введена новая статья 125-1 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением.

"За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 МРП (7,8 млн тенге) и лишения свободы на срок до 2 лет, до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия.

Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения", - пояснили в ведомстве.

По данным МВД, эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков.

Напомним, в конце мая депутаты мажилиса приняли на заседании во втором чтении проект закона, которым вводится уголовная ответственность за кражу невест и сталкинг. "Поступило изначально предложение от коллег по краже невест, сейчас статья 125-1 называется "Принуждение к вступлению в брак". Потерпевшим может выступить как женщина, так и мужчина", - разъяснил депутат Абзал Куспан. Позже депутат сената Марат Кожаев в кулуарах рассказал, что будет с теми казахстанцами, которые будут преследовать других. В июле глава государства подписал закон, согласно которому будут внесены изменения и дополнения в акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства. В поправках указано, что в закон вносят понятие сталкинга и усилится ответственность за принуждение к браку.

