"Догнал и ударил ногой": житель Астаны избил водителя прямо в его машине и был арестован

В Астане на 15 суток лишили свободы местного жителя, который прямо на проезжей части набросился на другого водителя из-за аварийной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на суд столицы.

В Астане рассмотрено дело в отношении К. по факту мелкого хулиганства. По данным пресс-службы, К. находился на проезжей части дороги и совершил противоправные действия в отношении водителя автомобиля Е.

"В суде К. подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе, вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что инцидент произошло на эмоциональном фоне, поскольку изначально автомобиль потерпевшего создал ему аварийную ситуацию. В связи с этим он догнал автомобиль потерпевшего, открыл дверь и нанес ему несколько ударов ногой.

Е. подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе. Пояснил, что изначально имела место ситуация, создававшая аварийную обстановку, однако не придал этому значения и продолжил движение. После чего водитель автомобиля под управлением К. догнал его, остановил, открыл дверь и несколько раз ударил его ногой. При этом указал, что телесных повреждений не получил и претензий не имеет", - сообщили в суде.

В итоге, суд решил назначить мужчине административное взыскание в виде ареста на 15 суток.

Напомним, накануне в Астане опубликовали видео, на кадрах которого мужчина открыл дверь в легковом автомобиле и избил водителя. Полиция начала проверку. В начале сентября этого года в Сети опубликовали видео конфликта двух водителей из Астаны возле столичного аэропорта. В полиции позже рассказали подробности произошедшего. До этого в Сети появилось видео, на кадрах которого была зафиксирована драка между двумя водителями в Астане, позже в конфликт вмешалась женщина. Также на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям. Также в конце апреля в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

