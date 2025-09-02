jitsu gif
      "Терпила, камеру убери!": конфликт водителей возле аэропорта в Астане сняли на видео

      Опубликовано:

      Участник конфликта
      Участник конфликта. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

      В Сети опубликовали видео конфликта двух водителей из Астаны возле столичного аэропорта. В полиции позже рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

      В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео одного из подписчиков, на котором зафиксирован конфликт с водителем около аэропорта в столице.

      "Создание аварийной ситуации, применение физической силы, оскорбление, несоблюдение ПДД. Писать заявление?" - указано в описании к видео.

      На самих кадрах видно мужчину, который стоя у двери со стороны водителя, требует выйти из авто и "поговорить по-мужски". В ответ водитель отказывается и указывает на то, что у него "везде установлены камеры."

      "Терпила, камеру убери! Ты еркек? (мужчина - прим. ред.)", - обратился к водителю участник конфликта.

      Мужчина отказался продолжать конфликт вне машины.

      "Какой еркек? Ты зачем мне средний палец показываешь?" - ответил водитель. Далее он снимал автомобиль мужчины на протяжении пути из аэропорта до города.

      Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

      Публикацию прокомментировали в столичном управлении полиции района Есиль.

      "По факту конфликта между водителями, произошедшего на почве нарушения правил дорожного движения, полицией проведена проверка. Установлено, что водитель автомашины Hyundai, следуя по проспекту Кабанбай батыра, допустил ряд нарушений ПДД. По данному факту он привлечен к административной ответственности.

      Столичная полиция подчеркивает: провокационные действия на дорогах и создание аварийных ситуаций представляют реальную угрозу жизни и здоровью участников движения. Нарушения не останутся без внимания - ответственность за подобные действия будет неотвратимой", - сказано в сообщении.

      Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого была зафиксирована драка между двумя водителями в Астане, позже в конфликт вмешалась женщина.

      До этого на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям. Также в конце апреля в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

