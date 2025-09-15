"Облил перцовым баллончиком и начал бить": полиция Астаны начала проверку после видео в Сети
В Сети опубликовали видео конфликта на дороге, который произошел между водителями в Астане. Полиция столицы начала проверку после публикации видео, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккунте Astana_brothers опубликовали информацию о конфликте, который произошел на улице Абылай хана.
"Сначала облил машину перцовым баллоном, после начал дубасить", - сказано в описании к видео.
На самих кадрах видно мужчину, который наносит удары ногой, открыв дверь автомобиля со стороны водителя.
Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, после которой "действиям правонарушителей будет дана правовая оценка".
В начале сентября этого года в Сети опубликовали видео конфликта двух водителей из Астаны возле столичного аэропорта. В полиции позже рассказали подробности произошедшего.
До этого в Сети появилось видео, на кадрах которого была зафиксирована драка между двумя водителями в Астане, позже в конфликт вмешалась женщина.
Также на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям. Также в конце апреля в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.
