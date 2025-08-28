"Испражнился в подъезде": мужчину задержали в Астане

В Сети появилась жалоба жильцов одного из домов Астаны о том, что в их подъезде испражнился мужчина. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Zhaloby__astana. Видео прислал свидетель инцидента.

"Можно опубликовать? Этот молодой человек испражнился у нас в подъезде", - говорится в описании к посту.

Судя по кадрам, мужчина убрал за собой, однако в комментариях есть информация, что бумагу и пакет с собранным он выбросил в общественную урну около скамейки, что также вызвало недовольство жильцов.

Стоит отметить, что среди комментаторов некоторые высказались в защиту молодого человека, написав о нехватке туалетов в городе.

Ситуацию прокомментировали и представители Департамента полиции Астаны.

"По данному факту правонарушитель установлен. За совершение мелкого хулиганства в отношении него возбуждено административное производство, помещен в комнату временного задержания. Собранный материал направлен в суд для принятия решения", - говорится в опубликованном под постом комментарии.

Ранее в январе пьяный павлодарец не дотерпел до дома, справил нужду на улице и попал под две статьи - при проверке оказалось, это не единственное его правонарушение.

В Караганде мужчину, который справил нужду под окнами домов, арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка. Суд вынес решение после рассмотрения материалов о мелком хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Павлодаре на видео сняли мужчину, который справил нужду на остановке среди других людей. Его наказали за мелкое хулиганство.

А жительница Экибастуза справила нужду на лестничной площадке жилого дома, за что суд арестовал ее на несколько суток и обязал отмыть подъезд.

Помимо этого, полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте.

