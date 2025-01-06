Мужчина справил нужду под окнами домов в Караганде

В Караганде мужчину арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка. Суд вынес решение после рассмотрения материалов о мелком хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду под окнами домов.

Мужчину в момент нарушения общественного порядка задержал наряд полиции. Собранный материал по факту мелкого хулиганства был направлен в суд для принятия решения.

Специализированным межрайонным административным судом Караганды 30-летний горожанин привлечен к ответственности. В соответствии с постановлением суда мужчине назначено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток.

"Данный случай стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения норм общественного порядка и уважения к окружающим.

Судебное решение подчеркивает, что подобные действия не останутся безнаказанными, а правоохранительные органы оперативно реагируют на нарушения, обеспечивая безопасность и комфорт граждан", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре на видео сняли мужчину, который справил нужду на остановке среди других людей. Его наказали за мелкое хулиганство.

А жительница Экибастуза справила нужду на лестничной площадке жилого дома, за что суд арестовал ее на несколько суток и обязал отмыть подъезд.

Помимо этого, полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте.