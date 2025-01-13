Пьяный павлодарец не дотерпел до дома и попал под две статьи

Житель Павлодара попал на видео, когда пьяным справил нужду возле своего дома. Оказалось, это не единственное его правонарушение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, на которых мужчины в разных местах Павлодара справили нужду в общественных местах.

В первом случае противоправные действия 36-летнего павлодарца попали на камеру, установленную на подъезде дома по улице Чокина. Водитель, выйдя из автомашины Mercedes, справил нужду прямо во дворе.

"Установить его личность не составило труда, так как он проживал в этом же доме. К слову, водитель находился в состоянии опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Следующим "героем" похожего видеоролика стал 76-летний мужчина, который, находясь рядом со своей автомашиной, на Привокзальной площади справил нужду. Неприятный инцидент попал в объектив камеры телефона человека из рядом стоящей автомашины.

"Поступок мужчины вызвал шквал негодования у горожан. Полицией мужчина установлен", - отметили в ведомстве.

За совершение мелкого хулиганства оба павлодарца привлечены к ответственности, материалы направлены в суд для принятия мер.

Также в отношении водителя Mercedes за управление автотранспорта в состоянии опьянения материал направлен в суд.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Согласно ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.